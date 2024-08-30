الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

تراجع الناتج الصناعي الكوري في يوليو للشهر الثالث على التوالي

Write: 2024-08-30 09:59:48

تراجع الناتج الصناعي الكوري في يوليو للشهر الثالث على التوالي

Photo : YONHAP News

انخفض الإنتاج الصناعي الكوري في شهر يوليو الماضي، للشهر الثالث على التوالي، كما انخفض الاستهلاك، مما يعكس تباطؤ الطلب المحلي.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي في يوليو بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 112.7 نقطة.
وقد انخفض المؤشر للشهر الثالث على التوالي في يوليو بعد ارتفاعه بنسبة 1.4% في أبريل.
وانخفض الإنتاج في صناعات التعدين والصناعات التحويلية بنسبة 3.6% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض في 19 شهرا، منذ ديسمبر 2022.
وانخفض الإنتاج في قطاع الرقائق بنسبة 8%، بينما شهد الإنتاج في قطاع صناعة السيارات انخفاضا بنسبة 14.4%.
وتراجعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر الماضي.
ومن ناحية أخرى، زاد حجم الاستثمار في المنشآت بنسبة 10.1% على أساس شهري، ليرتفع للشهر الثاني على التوالي.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;