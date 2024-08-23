استمرار السلسلة غير المسبوقة لليالي الاستوائية في جزيرة جيجو

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لا تزال جزيرة "جيجو" تعاني من السلسلة القياسية من الليالي الاستوائية المتتالية، حيث شهدت الليلة الاستوائية السادسة والأربعين على التوالي.ووفقا للمكتب الإقليمي لهيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الجمعة، سجلت درجة الحرارة الصغرى في الليلة السابقة 27 درجة مئوية في الجزء الشمالي من الجزيرة، و26.9 درجة في مدينة "صوغ وي بو" الواقعة على ساحلها الجنوبي.ويتم اعتبار الليلة استوائية عندما تظل درجات الحرارة أعلى من 25 درجة مئوية بين الساعة 6 مساء و9 صباحا.وبذلك استمرت الليالي الاستوائية المتتالية في الجزيرة منذ 15 يوليو، مما يجعلها أطول سلسلة منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة في عام 1923.وحتى الآن خلال هذا الصيف، شهدت مدينة "جيجو" 55 ليلة استوائية إجماليا، أي أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2022.وقد تم بالفعل إصدار تحذير من الموجة الحارة في جيجو، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة هناك إلى 31 درجة مئوية اليوم الجمعة، مع ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة إلى 33 درجة مئوية.