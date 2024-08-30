توقعات بحضور وزيرة خارجية كوريا الشمالية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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أفادت تقارير إعلامية بأن كوريا الشمالية تخطط لإرسال وزيرة خارجيتها "تشيه سون هي" إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر.جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية اليوم الجمعة نقلا عن مصدر دبلوماسي.ووفقا للتقرير، من المرجح أن تحضر "تشيه" المناقشات العامة للجمعية العامة، حيث يلقي رؤساء الدول من مختلف البلدان كلماتهم. ومن المتوقع أن تلقي خطابا بعد ذلك إما يوم 28 أو 30 سبتمبر.وإذا قامت "تشيه" بهذه الرحلة، فسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي يحضر فيها وزير خارجية كوري شمالي حالي لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ أن أرسلت كوريا الشمالية وزير خارجيتها "ري يونغ هو" في عام 2018، الذي قال في خطاب ألقاه آنذاك إن بلاده لن تسعى إلى نزع السلاح النووي من جانب واحد دون بناء ثقة كافية مع الولايات المتحدة.وقالت صحيفة "يوميوري" إنه من المتوقع أن تبرر "تشيه" برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، وتنتقد عقوبات مجلس الأمن الدولي، وكذلك التدريبات العسكرية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.