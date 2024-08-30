الرئيس يون يوافق على تعيين كيم مون سو وزيرا للعمل

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وافق الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس على تعيين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والعمالة "كيم مون سو" وزيرا للعمل.وتأتي هذه الخطوة بعد أن عقدت لجنة البيئة والعمل البرلمانية جلسة استماع لتعيين "كيم" يوم الاثنين، وكانت جلسة محفوفة بالمشاكل بسبب المشاحنات بين المعسكر الحاكم والمعارضة.وكان "كيم" قد عمل كنائب في الدورات البرلمانية الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، وكحاكم لمقاطعة "كيونغ كي" مرتين.ووافق الرئيس أمس الخميس أيضا على تعيين "صو صونغ هوان" نائبا لرئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي الوطني، و"تشيه يانغ هي" نائبا لرئيس المجلس الاستشاري الرئاسي للعلوم والتكنولوجيا.