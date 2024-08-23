إس كيه هاينكس تطوّر أول شريحة ذاكرة من الجيل السادس على مستوى العالم

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نجحت شركة "إس كيه هاينكس" الكورية لإنتاج أشباه الموصلات، في تطوير أول رقاقة ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية، "دي رام"، من الجيل السادس، على مستوى العالم.وقالت الشركة في بيان أصدرته أمس الخميس، إنها طورت أول شريحة "دي دي آر 5" بسعة 16 غيابايت باستخدام تقنية الجيل السادس من طراز 10 نانومتر.وتخطط "إس كيه هاينكس" لاستكمال الاستعدادات لإنتاج شرائح الجيل السادس "دي دي آر 5" خلال هذا العام، لتدخل مرحلة الإنتاج والتصدير على نطاق واسع خلال العام القادم.وأضافت الشركة أن الرقاقة الجديدة تتمتع بكفاءة أعلى بنسبة 9% في استهلاك الطاقة، وأن أداءها أسرع بنسبة 11% مقارنة بالإصدار السابق.وقال "كيم جونغ هوان" رئيس قسم تطوير رقائق "دي رام" في "إس كيه هاينكس" إن الشركة ملتزمة بتوفير قيم متميزة للعملاء من خلال تطبيق تقنية "1 سي" المزودة بأفضل أداء وقدرة تنافسية من حيث التكلفة على منتجاتها الرئيسية من الجيل التالي.