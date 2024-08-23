شركات الطيران الكورية تبدأ في استخدام الوقود المستدام في رحلاتها

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بدأت شركات الطيران الكورية في استخدام الوقود المستدام في رحلاتها، لتكون كوريا الجنوبية الدولة العشرين على مستوى العالم التي تستخدم الوقود المستدام.الجدير بالذكر أن الوقود المستدام هو وقود بديل مصنوع من مواد خام غير بترولية مما يقلل من الانبعاثات الناتجة عن النقل الجوي بنسبة 80% في المتوسط مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي.وتخطط شركات الطيران الكورية، بما في ذلك "كوريان إير"، و"تي وي"، و"آسيانا"، لاستخدام الوقود الممزوج بنسبة 1% من الوقود المستدام في رحلات طائراتها في غضون هذا العام.وبدأت "كوريان إير" اليوم الجمعة في استخدام الوقود المستدام في رحلاتها من مطار إنتشون إلى مطار هانيدا الياباني.وكشفت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة عن استراتيجة لتوسيع استخدام الوقود المستدام، حيث وقعتا مذكرة تفاهم خاصة بالتشغيل الجوي التجاري باستخدام وقود الطيران المستدام مع شركات الطيران وشركات تكرير البترول وشركة مطار إنتشون الدولي ومؤسسة المطارات الكورية.وتدرس الحكومة الكورية أيضا إلزام الطائرات التي ستقلع من كوريا الجنوبية باستخدام الوقود المستدام في رحلاتها الدولية، اعتبارا من عام 2027 الذي ستقوم فيه منظمة الطيران المدني الدولي بتعزيز القيود على الانبعاثات الكربونية.