سيول توافق على طلبات للاتصال بكوريا الشمالية لتقديم مساعدات إنسانية

Photo : YONHAP News

قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها وافقت على طلبات تقدمت بها منظمات مدنية للاتصال بكوريا الشمالية من أجل تقديم مساعدات إنسانية لضحايا الفيضانات التي تعرضت لها كوريا الشمالية في أواخر شهر يوليو الماضي.وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "كيم إين إيه" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن الحكومة رأت أنه من المهم للغاية عودة المواطنين الكوريين الشماليين الذين يعانون من عقبات ناجمة عن الفيضانات، إلى حياتهم اليومية في أقرب وقت ممكن، موضحة أن الحكومة قررت الموافقة على الطلبات التي تقدمت بها منظمات مدنية للاتصال مع كوريا الشمالية بشرط أن تقتصر الاتصالات على الإغاثة من الفيضانات.وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد أعربت يوم الأول من أغسطس عن نيتها تقديم المواد اللازمة لكوريا الشمالية لإعادة ما دمرته الفيضانات، بناء على الإنسانية والأخوة.