رئيس الوزراء الكوري يتفقد الاستعدادات لقمة آبيك في كيونغ جو العام القادم

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عقد رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" اجتماعا اليوم الجمعة للوكالات ذات الصلة بانعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، التي ستقام في مدينة كيونغ جو الكورية الجنوبية في العام القادم.وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء "هان" المشاركين إلى بذل كل ما وسعهم للتحضير للقمة، من خلال تسليط الضوء على التراث الثقافي الغني الذي تتميز به مدينة كيونغ جو، وإنشاء البنية التحتية ذات الصلة، ليتم تنظيم قمة تستحق المكانة الوطنية لكوريا.وأضاف "هان" أنه لم يتبق سوى وقت قليل أمام انعقاد القمة، داعيا إلى التعاون والتواصل بين بلدية كيونغ جو والوزارات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية، من أجل التحضير للقمة.وكانت اللجنة التحضيرية لقمة "آبيك" قد عقدت اجتماعا يوم السابع والعشرين من شهر يونيو الماضي، واختارت مدنية كيونغ جو، التي تقع على بُعد 280 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة سيول، كمكان للقمة المقرر انعقادها في العام القادم.