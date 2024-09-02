زيادة قيمة الصادرات الكورية للشهر الحادي عشر في أغسطس

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زادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 10% في شهر أغسطس الماضي بالمقارنة مع العام السابق، مسجلة أحد عشر شهرا متتالية من النمو.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الأحد، بلغت قيمة الشحنات الصادرة 57.9 مليار دولار أمريكي في شهر أغسطس، بزيادة نسبتها 11.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقد زادت قيمة الشحنات التصديرية لسبعة من أصل 15 بندا رئيسيا، بما في ذلك أشباه الموصلات التي قفزت بنسبة 38.8% في الشهر الماضي، لتصل إلى 11.9 مليار دولار، مسجلة نموا للشهر العاشر على التوالي.ونمت ثيمة الصادرات الكورية إلى الصين بحوالي 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 11.4 مليار دولار، في حين زادت قيمة الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى عشرة مليارات دولار، وهو أكبر رقم لأشهر أغسطس على الإطلاق.وفي الوقت نفسه، زادت الواردات بنسبة 6% على أساس سنوي لتسجل 54 مليار دولار في أغسطس، مما أدى إلى فائض تجاري بلغ 3.83 مليار دولار، وهو فائض للشهر الخامس عشر على التوالي.