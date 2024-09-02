الرامي باك جين هو يفوز بالميدالية الذهبية الثانية لكوريا في بارالمبياد باريس

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فاز واللاعب "باك جين هو" بالميدالية الذهبية في منافسات الرماية للرجال في دورة الألعاب البارالمبية في باريس، ليحصد الميدالية الذهبية الثانية لكوريا الجنوبية.وسجل "باك" 249.4 نقطة في نهائي مسابقة الرماية بالبندقية الهوائية للرجال من مسافة عشرة أمتار، التي أقيمت في مركز "شاتورو" للرماية في جنوب باريس، متغلبا على منافسه "يركين جاباسوف" من كازاخستان.وجاءت هذه الميدالية الذهبية بعد الميداليتين الفضية والبرونزية اللتين حصل عليهما "باك" في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020.وبذلك يكون الفريق الكوري قد فاز حتى الآن بأربع ميداليات في الرماية وحدها في دورة باريس، بما في ذلك ذهبية الرامي بالمسدس "جو جونغ دو" في منافسات البندقية الهوائية للرجال من مسافة عشرة أمتار يوم الجمعة الماضي.