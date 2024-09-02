كوريا تشهد زيادة في قروض الرهن العقاري خلال أغسطس بأكثر من 7 تريليونات وون

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لم تظهر القروض المنزلية في كوريا أي علامات على التباطؤ، على الرغم من أن البنوك بدأت في تشديد القيود على قروض الرهن العقاري وسط الزيادة الحادة في معاملات الإسكان في منطقة العاصمة.وبحسب بيانات الصناعة المصرفية الصادرة أمس الأحد، بلغ الرصيد المستحق من الرهن العقاري في خمسة بنوك رئيسية، هي: "كيه بي كوك مين"، و"شين هان"، و"هانا"، و"اوري"، و"إن إتش نونغ هيوب"، 567.7 تريليون وون حتى يوم 29 أغسطس، بزيادة قدرها 7.32 تريليون وون مقارنة بما كانت عليه في نهاية يوليو.وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع أقل قليلا من الزيادة الشهرية القياسية البالغة 7.59 تريليون وون المسجلة في يوليو، إلا أن الارتفاع الحاد بأكثر من سبعة تريليونات وون استمر للشهر الثاني على التوالي على الرغم من سلسلة من التدابير القوية للحد من القروض.ومن المرجح أن يصل رقم أغسطس إلى حوالي ثمانية تريليونات وون ليتجاوز الرقم القياسي المسجل في يوليو، إذا ارتفعت القروض المأخوذة خلال اليومين الأخيرين من أغسطس قبل تطبيق قواعد نسبة خدمة الدين الأكثر صرامة في سبتمبر.كما ارتفعت قروض الائتمان بمقدار 820.2 تريليون وون في أغسطس، لتنتعش لأول مرة في ثلاثة أشهر.