فشل قادة الأحزاب السياسية في التوصل لاتفاق بشأن معظم القضايا الخلافية

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عقد رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" محادثات مع رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، في الساعة 2 من مساء أمس الأحد في البرلمان.وكان من المقرر في الأصل أن يستغرق الاجتماع 90 دقيقة، لكنه امتد إلى حوالي 130 دقيقة.ومع ذلك، لم يتمكن الجانبان من تضييق الخلافات بينهما بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك دعوة الحزب الديمقراطي إلى إجراء تحقيق خاص في تقرير عسكري بشأن وفاة أحد جنود مشاة البحرية في العام الماضي، ومسألة دفع تعويضات لاستعادة سبل العيش.كما فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق بشأن تقييد الامتياز البرلماني، وهو اقتراح من هان، حيث قال لي إن الأمر يجب مناقشته بالتزامن مع الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية.ودعا هان إلى إلغاء ضريبة الدخل من الاستثمار المالي، لكن لي اقترح مراجعة شاملة للتدابير ووضع هيكل لسوق الأوراق المالية قبل التوصل إلى قرار.ومع ذلك، اتفق الجانبان على تشكيل هيئة استشارية لمناقشة قضايا معيشة الناس بحيث يتقاسم الطرفان أرضية مشتركة.