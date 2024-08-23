افتتاح أول جلسة عادية في الدورة البرلمانية الثانية والعشرين اليوم الاثنين

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ستفتتح الدورة البرلمانية الثانية والعشرون، التي تأخر انعقادها لأكثر من ثلاثة أشهر، أولى جلساتها العادية اليوم الاثنين بحفل سيقام في الساعة الثانية ظهرا.وسوف يتحدث زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "باك تشان ديه"، ونظيره من حزب قوة الشعب الحاكم "تشو كيونغ هو"، أمام البرلمان يومي الخميس والجمعة كممثليْن عن مجموعات التفاوض البرلمانية.وسوف تبدأ جلسة استجواب يوم الاثنين القادم وتستمر أربعة أيام. وسوف يستجوب النوابُ الوزراءَ حول قضايا التوحيد والأمن يوم الثلاثاء، وقضايا الاقتصاد يوم الأربعاء، وقضايا التعليم والمجتمع والثقافة يوم الخميس.وقد اتفقت الأحزاب السياسية على عقد جلسة عامة يوم 26 سبتمبر، وإجراء تفتيش برلماني من 7 إلى 25 أكتوبر.