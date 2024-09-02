انخفاض معدلات تأييد الرئيس يون إلى ثاني أقل مستوى عند 29.6%

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أظهر استطلاع جديد للرأي أن معدلات تأييد الرئيس "يون صوك يول" انخفضت قليلا خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى ثاني أقل مستوى لها منذ توليه منصبه.ووفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة "ريال ميتر" على ألفين و513 شخصا بالغا على مستوى كوريا الجنوبية خلال الفترة من يوم الاثنين الماضي إلى يوم الجمعة، أعرب 29.6% من المشاركين عن تأييدهم لطريقة تعامل الرئيس "يون" مع شؤون الدولة، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن الأسبوع الأسبق.وبذلك انخفضت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى أقل من 30% لأول مرة منذ حوالي عامين، تحديدا منذ الأسبوع الرابع من أغسطس من عام 2022، عندما وصلت حينذاك إلى 29.3%. وأرجعت "ريال ميتر" انخفاض معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى ضعف ثقة الجمهور في الحكومة وسط الأزمة الطبية المطولة.وأبدى 66.7% من المشاركين عدم موافقتهم على أداء الحكومة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية.يذكر أن هذا الاستطلاع، الذي أجرته شركة "ريال ميتر" بتكليف من صحيفة "إيكونومي بيزنس"، يبلغ مستوى الثقة فيه 95% بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.