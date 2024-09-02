لاعبة الغولف الكورية ريو هيه ران تفوز بلقبها الثاني في إل بي جي إيه

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فازت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "ريو هيه ران" بلقبها الثاني في بطولة "إل بي جي إيه" بعد فوزها ببطولة "إف إم" الافتتاحية.وحسمت "ريو" اللقب في المنافسات التي أقيمت في "تي بي سي بوسطن" في منطقة "نورتون" بولاية "ماساتشوستس" أمس الأحد، متغلبة على مواطنتها الكورية الجنوبية "كو جين يونغ". وجاء هذا الفوز بعد أحد عشر شهرا من فوز "ريو" بأول لقب لها في بطولة "إل بي جي إيه"، في أكتوبر من العام الماضي.وبذلك أصبحت "ريو"، التي تعتبر لاعبة العام الصاعدة في بطولة "إل بي جي إيه" لعام 2023، ثاني لاعبة كورية تفوز في جولة "إل بي جي إيه" هذا العام، لتنضم إلى "إيمي يانغ"، الفائزة ببطولة "كيه بي إم جي" للسيدات "بي جي إيه"، في شهر يونيو.