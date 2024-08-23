11.4 % زيادة في صادرات كوريا في أغسطس

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زادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 11.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 57.9 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة لـ11 شهرا متتالية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الأحد، شهدت الصادرات من أشباه الموصلات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والكمبيوتر والمنتجات النفطية والسفن زيادة في أغسطس، فيما انخفضت قيمة صادرات 8 منتجات رئيسية، منها السيارات.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات أشباه الموصلات في أغسطس بلغت 11.9 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على أساس أشهر أغسطس.وشهدت صادرات أشباه الموصلات الكورية في أغسطس زيادة بنسبة 38.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة للشهر العاشر على التوالي.أما قيمة صادرات السيارات في أغسطس فبلغت 5.1 مليار دولار، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وحسب الدول، بلغت قيمة الصادرات الكورية للصين 11.4 مليار دولار في أغسطس، مسجلة بذلك أكثر من 10 مليارات دولار للشهر السادس على التوالي منذ شهر مارس الماضي، بينما زادت قيمة صادرات كوريا للولايات المتحدة بنسبة 11.1%، لتصل إلى 10 مليارات دولار.وبلغت قيمة الواردات 54 مليارا و70 مليون دولار في أغسطس، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري يبلغ 3.83 مليار دولار.