افتتاح المعرض الدولي لصناعة المناخ في مدينة بوسان الكورية يوم الأربعاء

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سيُفتتح بعد غد الأربعاء المعرض الدولي لصناعة المناخ لعام 2024، في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، وسوف يستمر لمدة 3 أيام بتنظيم مشترك بين الحكومة الكورية والوكالة الدولية للطاقة.وقالت الحكومة الكورية إن المعرض الذي سيقام تحت شعار"بدء عصر الطاقة الخالية من الكربون بتكنولوجيا المناخ"، سيكون ميدانا دوليا لمناقشة تسريع الانتشار العالمي للطاقة الخالية من الكربون.وأضافت أن سفارات 30 دولة معتمدة لدى كوريا الجنوبية، ووفودا 24 دولة، و10 منظمات دولية، سوف تشارك في المعرض.وفي حفل الافتتاح، سيلقي كلماتٍ كلٌ من المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة "فاتح بيرول" والدكتور "جيمس باكرز" الأستاذ في جامعة فلوريدا المركزية الأمريكية.وسوف تقوم أكثر من 50 شركة كورية وأجنبية بعرض تقنياتها الخاصة بالطاقة الخالية من الكربون، بما في ذلك "سام سونغ"، و"إل جي" للإلكترونيات، و"بوسكو" للحديد والصلب، و"هيون ديه" للسيارات، وشركة كوريا للطاقة المائية والنووية، وشركة "آر دبليو إي" الألمانية.