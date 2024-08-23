كي بي إس تطبق نظام الذكاء الاصطناعي في تقديم برنامج إذاعي

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قررت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" تقديم برنامج إذاعي يستضيفه منسق موسيقي بالذكاء الاصطناعي، لأول مرة في كوريا الجنوبية.وقالت "كي بي إس" إن البرنامج الإذاعي "ستيشن إكس" الذي يستضيفه مقدم الذكاء الاصطناعي، سيبدأ بثه اليوم الاثنين عبر قناة "كول إف إم".وأضافت أن "جينيك" مقدم برنامج "ستيشن إكس" هو شخصية كائن فضائي تم إنشاؤه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية.وسوف يشارك "جينيك" في تقديم البرنامج واختيار الأغاني وإعداد النصوص للبرنامج.وأوضحت أنه تمت تسمية المقدم باسم "جينيك" عن طريق مزج الكلمات اليونانية "جينوس" التي تعني هدية، و"جينيسيس" التي تعني الخلق.وقال "كيم هونغ بوم" منتج البرنامج إن برنامج "ستيشن إكس" سيكون فرصة لتجربة التعايش بين البشر والذكاء الاصطناعي.