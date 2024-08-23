متوسط الطلب الأقصى على الطاقة في كوريا خلال أغسطس يسجل رقما قياسيا

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تبين أن متوسط الطلب الأقصى على الطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الماضي قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب موجة الحر الشديد التي اجتاحت البلاد.وطبقا لما ذكرته بورصة الطاقة الكهربائية اليوم الاثنين، بلغ متوسط الطلب الأقصى على الطاقة الكهربائية في شهر أغسطس الماضي 87.8 غيغاواط، بزيادة نسبتها 6.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى موجة الحر القاسية التي ضربت البلاد طوال شهر أغسطس، مما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية لتشغيل المكيفات.وأشار تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية إلى أن عدد أيام موجة الحر الشديد في شهر أغسطس بلغ 16 يوما، وهو ثاني أعلى رقم منذ عام 1973 الذي بدأ فيه جمع الإحصاءات ذات الصلة.كما قال التقرير إن عدد أيام الليالي الاستوائية سجل 11.3 يوم في أغسطس.وسجل الطلب الأقصى على الطاقة الكهربائية على أساس يومي رقما قياسيا يوم العشرين من أغسطس الماضي بـ97.1 غيغاواط.