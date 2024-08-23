كوريا وأستراليا توسعان نطاق التعاون ليشمل المعادن الرئيسية والطاقة النظيفة

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية وأستراليا على توسيع نطاق التعاون بينهما ليشمل المعادن الرئيسية والطاقة النظيفة.جاء ذلك بمناسبة مرور 10 أعوام على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين إن وزير التجارة "تشونغ إين كيو" قد قام مؤخرا بزيارة لمدينة "بيرث" الأسترالية لحضور الاجتماع السادس للجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة، حيث تم التوصل إلى اتفاق على تعزيز التعاون في مجالات المعادن الرئيسية والطاقة النظيفة.كما تم في الاجتماع تناول القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي زاد بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة.وفي محادثات منفصلة مع نظيره الأسترالي "دون فاريل"، تبادل "تشونغ" معه الآراء حول سبل تنمية التعاون بين سيول وسيدني في مجالات الطاقة، والحياد الكربوني، وسلسلة توريد المعادن الرئيسية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي ومتعدد الأطراف.وفي محادثات أخرى مع وزيرة الموارد الأسترالية "ماندلين كينغ"، بحث الوزير الكوري معها طرق تنمية التعاون المتبادل في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والمعادن الرئيسية، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.كما حضر الوزير الكوري "تشونغ" الدورة الـ45 لاجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي الكورية الأسترالية، حيث شدد على أهمية تقوية التعاون في مجالات التوريد والاقتصاد النظيف والرقمنة والصناعة الدفاعية.