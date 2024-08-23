2 % ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا خلال شهر أغسطس

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ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 2% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ليتباطأ مستوى الارتفاع في الأسعار.لكن أسعار بعض الفواكه والخضروات استمرت في تسجيل ارتفاع كبير بسبب تأثير موجة الحر الشديد التي ضربت البلاد خلال أغسطس.وقال تقرير حول اتجاه أسعار المستهلك في شهر أغسطس أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم، إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 114.50 نقطة الشهر الماضي ليسجل ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. ويعد هذا أقل مستوى منذ 3 أعوام و5 أشهر، بعد أن سجلت 1.9% في شهر مارس من عام 2021. وأشار التقرير إلى أن نسبة التضخم ظلت متباطئة منذ شهر مارس الماضي، ثم ارتفعت في شهر يوليو لتسجل 2.6%، لكنها تراجعت الشهر الماضي مرة أخرى.وحسب الأصناف، ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 1.4%، ونتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية، ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بـ8.4% في يوليو. كما ارتفعت المنتجات الزراعية والحيوانية والبحرية بنسبة 2.4%، مقارنة بـ5.5% في يوليو.وقالت "بيك جي صون" المسؤولة في هيئة الإحصاءات إن أسعار المستهلك تتمتع باستقرار نسبي مع الحفاظ على مستوى 2% للشهر الخامس على التوالي.