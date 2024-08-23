تخصيص يوم القوات المسلحة كعطلة رسمية مؤقتة

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وافق مجلس الوزراء في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء على تخصيص يوم القوات المسلحة الذي سيصادف الأول من أكتوبر القادم، كعطلة رسمية مؤقتة.وقال رئيس الوزراء "هان دوك سو" إن الوضع الأمني داخل وخارج البلاد مازال خطيرا بسبب الاستفزازات الكورية الشمالية المتتالية، والنزاعات في الشرق الأوسط، موضحا أن الحكومة قررت تخصيص تلك العطلة الرسمية المؤقتة لزيادة اهتمام الجمهور بالأمن، وتقديرا لجهود الجنود.وبهذا يكون قد تم تخصيص يوم القوات المسلحة كعطلة رسمية مرة أخرى بعد أن كان عطلة رسمية حتى عام 1990.وسوف يصدّق الرئيس "يون صوك يول" على هذا القرار ليدخل حيز التنفيذ.ويقول المراقبون إن الحكومة قررت إعادة تخصيص هذه العطلة الرسمية المؤقتة من أجل تشجيع الجنود وتعزيز الاستهلاك المحلي.وكان حزب "قوة الشعب" الحاكم قد طلب من الحكومة الشهر الماضي تخصيص هذه العطلة الرسمية المؤقتة.