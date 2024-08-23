الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

تخصيص يوم القوات المسلحة كعطلة رسمية مؤقتة

Write: 2024-09-03 13:20:57Update: 2024-09-03 14:05:20

تخصيص يوم القوات المسلحة كعطلة رسمية مؤقتة

Photo : YONHAP News

وافق  مجلس  الوزراء في  كوريا  الجنوبية اليوم  الثلاثاء  على  تخصيص  يوم  القوات  المسلحة الذي  سيصادف  الأول  من  أكتوبر القادم،  كعطلة  رسمية  مؤقتة. 
وقال  رئيس  الوزراء "هان  دوك  سو" إن  الوضع  الأمني داخل  وخارج  البلاد مازال  خطيرا  بسبب  الاستفزازات  الكورية الشمالية  المتتالية،  والنزاعات في  الشرق  الأوسط، موضحا  أن  الحكومة قررت  تخصيص  تلك  العطلة  الرسمية المؤقتة  لزيادة  اهتمام الجمهور  بالأمن،  وتقديرا لجهود  الجنود. 
وبهذا  يكون  قد  تم  تخصيص  يوم  القوات المسلحة  كعطلة  رسمية  مرة  أخرى  بعد  أن  كان  عطلة  رسمية  حتى  عام  1990.
وسوف  يصدّق  الرئيس "يون  صوك  يول" على  هذا  القرار ليدخل  حيز  التنفيذ.
ويقول  المراقبون  إن  الحكومة  قررت  إعادة  تخصيص  هذه  العطلة الرسمية  المؤقتة  من  أجل  تشجيع  الجنود  وتعزيز الاستهلاك  المحلي.
وكان  حزب  "قوة الشعب"  الحاكم  قد  طلب  من  الحكومة  الشهر  الماضي  تخصيص  هذه  العطلة الرسمية  المؤقتة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;