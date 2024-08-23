عودة جميع الكوريين من إسرائيل

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عاد إلى كوريا الجنوبية جميع المواطنين الكوريين الذين كانوا قد سافروا إلى إسرائيل مؤخرا لحضور حدث ديني.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، غادر إسرائيل اليوم حوالي 30 مواطنا كوريا، يمثلون آخر دفعة من إجمالي 180 شخصا، كانوا قد وصلوا إلى إسرائيل يوم 25 من أغسطس الماضي لحضور حدث ديني هناك.وكان حوالي 140 منهم قد خرجوا من إسرائيل في نهاية الشهر الماضي.وبالتوزاي مع استمرار الصراعات المسلحة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، أصدرت الحكومة الكورية المستوى الرابع من التحذير من السفر، المتمثل في حظر السفر في منطقة الحدود بين إسرائيل ولبنان، والمستوى الثالث من التحذير من السفر، المتمثل في التوصية بمغادرة جميع أجزاء إسرائيل.وقالت وزارة الخارجية الكورية إنها توصي بقوة جميع الكوريين الموجودين في إسرائيل بالمغادرة بسرعة، موضحة أنها ستواصل وضع التدابير الضرورية لضمان سلامة جميع الكوريين هناك.