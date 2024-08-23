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الدولية

عودة جميع الكوريين من إسرائيل

Write: 2024-09-03 13:21:25Update: 2024-09-03 14:04:59

عودة جميع الكوريين من إسرائيل

Photo : KBS News

عاد  إلى  كوريا  الجنوبية  جميع  المواطنين  الكوريين الذين  كانوا  قد  سافروا  إلى  إسرائيل  مؤخرا  لحضور  حدث  ديني. 
ووفقا  لوزارة  الخارجية الكورية،  غادر  إسرائيل اليوم  حوالي  30  مواطنا  كوريا، يمثلون  آخر  دفعة  من  إجمالي 180  شخصا،  كانوا  قد  وصلوا  إلى  إسرائيل يوم  25  من  أغسطس  الماضي لحضور  حدث  ديني  هناك.
وكان  حوالي  140  منهم  قد  خرجوا  من  إسرائيل  في  نهاية  الشهر  الماضي.
وبالتوزاي  مع  استمرار الصراعات  المسلحة  بين  إسرائيل  وحزب  الله  اللبناني، أصدرت  الحكومة  الكورية المستوى  الرابع  من  التحذير  من  السفر،  المتمثل في  حظر  السفر  في  منطقة  الحدود  بين  إسرائيل  ولبنان، والمستوى  الثالث  من  التحذير  من  السفر،  المتمثل في  التوصية  بمغادرة جميع  أجزاء  إسرائيل.
وقالت  وزارة  الخارجية الكورية  إنها  توصي  بقوة  جميع  الكوريين  الموجودين في  إسرائيل  بالمغادرة بسرعة،  موضحة  أنها  ستواصل  وضع  التدابير  الضرورية لضمان  سلامة  جميع  الكوريين  هناك.
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