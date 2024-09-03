الجمعية الطبية تنتقد خطة الحكومة لتخصيص 4000 مستشفى خلال عطلة تشوسوك

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انتقدت مجموعة تمثل الأطباء الممارسين في كوريا الجنوبية خطة الحكومة لتخصيص مستشفيات أخرى للعمل خلال عطلة عيد الحصاد، تشوسوك، في حالة وجود نقص في مؤسسات الطوارئ الطبية.وفي بيان أصدرته للأعضاء والجمهور أمس الاثنين، تعهدت "الجمعية الطبية الكورية" باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أعضائها ضد تحرك الحكومة لإجبار موظفي المستشفيات الخاصة على العمل خلال العطلات، ووصفت ذلك بأنه "عمل قسري وغير عادل".وسلّطت الجمعية الطبية الكورية الضوء على أن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية حذرت من العقوبات التي سيتم تطبيقها على المؤسسات التي لا تمتثل لتوجيهاتها بالبقاء مفتوحة خلال العطلات.وأكدت الجمعية أن الأطباء أيضا لديهم حقوق، بما في ذلك الحق في الراحة في أثناء العطلات، وأكدت أن الراحة ضرورية لضمان سلامة المرضى.وتخطط الحكومة لتخصيص أكثر من أربعة آلاف مستشفى للعمل خلال عطلة تشوسوك، أي ما يقرب من 400 مستشفى أكثر من عطلة رأس السنة القمرية هذا العام.