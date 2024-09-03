الحكومة تنشر المزيد من الأطباء العسكريين وسط الاضطرابات في غرف الطوارئ

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وسط الاضطرابات في عمليات غرف الطوارئ على مستوى كوريا الجنوبية، قررت الحكومة نشر أطباء عسكريين، بشكل عاجل، في غرف الطوارئ ذات الخدمة المحدودة اعتبارا من يوم الغد الأربعاء.وخلال إحاطة قدمها أمس الاثنين، قال النائب الثاني لوزير الصحة والرعاية الاجتماعية "باك مين سو"، إن الحكومة ستنفذ تدابير طبية طارئة دون أي عوائق، وأضاف أنها ستنشر بسرعة أطباء بدلاء.وفي هذا السياق، ستنشر الوزارة 15 طبيبا عسكريا في ثلاث غرف طوارئ ذات خدمة محدودة غدا الأربعاء، كما ستنشر حوالي 235 طبيبا عسكريا وطبيبا متخصصا في الصحة العامة، اعتبارا من يوم الاثنين القادم، مع إعطاء الأولوية للمرافق عالية الخطورة.وبالنسبة للمخاوف من حدوث تعطل كبير في غرف الطوارئ خلال عطلة تشوسوك القادمة، قال النائب الثاني لوزير الصحة إن الحكومة ستدير أسبوع استجابة للطوارئ في الفترة من 11 إلى 25 سبتمبر، كما ستبذل قصارى جهدها لتقليل الاضطرابات في علاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة ومرضى الطوارئ.ووفقا لوزارة الصحة، تعمل 406 من أصل 409 غرف طوارئ على مدار 24 ساعة في اليوم، مع تشغيل 27 غرفة بأسرّة مخفضة.ويبلغ إجمالي عدد الأطباء العاملين في غرف الطوارئ حاليا في كوريا 73.4% فقط من الأوقات العادية.