مدير وكالة الطاقة الدولية يؤكد على أهمية محطات الطاقة النووية

Photo : YONHAP News

قال "فاتح بيرول" المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم إن محطات الطاقة النووية يمكن أن توفر طاقة مستقرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وبالتالي فهي تعد مصدرا مهما لتأمين الطاقة ومنع تغير المناخ.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في مركز الصحافة في العاصمة سيول للإعلان عن البيان المشترك بين كوريا الجنوبية ووكالة الطاقة الدولية، حيث أكد على ضرورة التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، كما أكد على أهمية التوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية باعتبارها وسيلة لتحقيق الحياد الكربوني، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية تعتمد كثيرا على الظروف المناخية، كما أنه توجد فجوة بين الدول الغنية والفقيرة نتيجة لمثل هذه الظروف الجيولوجية.وفي البيان المشترك، أعربت الوكالة الدولية رسميا عن تأييدها لمبادرة الطاقة الخالية من الكربون التي كان قد طرحها الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من العام الماضي.وتتلخص تلك المبادرة في استغلال جميع أنواع الطاقة الخالية من الكربون بما في ذلك الطاقة المتجددة بشكل واسع من أجل التحقيق المبكر لخطة صفر صافي انبعاثات لغازات الدفيئة بحلول عام 2050 التي اقترحتها الأمم المتحدة.يشار إلى أن الطاقة الخالية من الكربون تشمل الطاقة النووية والهيدروجين النظيف.وردا على المخاوف التي يثيرها البعض، ومن بينهم دعاة حماية البيئة، بشأن مخاطر محطات الطاقة النووية، قال "بيرول" إنه لا يمكن تحمل استبعاد محطات الطاقة النووية كمصدر للطاقة، من أجل حل أزمة المناخ وأزمة الطاقة التي يواجهها العالم.