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السياسية

مصادمات حزبية حول شائعة تطبيق الأحكام العرفية

Write: 2024-09-03 14:33:12Update: 2024-09-03 14:41:31

مصادمات حزبية حول شائعة تطبيق الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

استمرت  المصادمات  بين  الحزب  الحاكم وأحزاب  المعارضة  في  كوريا  الجنوبية حول  ما  يسمى  بـ"شائعة  الإعداد لتطبيق  الأحكام  العرفية"،  وذلك  خلال  اليوم  الثاني  من  الدورة  البرلمانية العادية،  اليوم  الثلاثاء. 
وانتقد  حزب  "قوة الشعب"  الحاكم  اقتراح الحزب  الديمقراطي  المعارض الرئيسي  بشأن  حديث  عن  "التحضير لتطبيق  الأحكام  العرفية" باعتباره  "تحريضا  قائما  على  قصص  خيالية  دون  أي  أساس  واقعي".  وقال  إن  إثارة  شائعة  "الأحكام العرفية"  تستهدف  حشد  المؤيدين  المتشددين لزعيم  الحزب  المعارض الرئيسي  "لي  جيه  ميونغ"،  وتحصينه ضد  المخاطر  القضائية التي  يواجهها،  وخلق  وضع  سياسي  لعزل  الرئيس الحالي  "يون  صوك  يول".
وفي  المقابل،  طالب  الحزب  الديمقراطي المعارض  طرد  النائبة عن  حزب  قوة  الشعب  "كانغ سون  يونغ"  التي  شبهت  زعيم  الحزب  المعارض الرئيسي  "لي"  بالزعيم الشيوعي  "لينين"،  أول  قائد  للاتحاد السوفيتي  السابق.
وقال  الحزب  الديمقراطي إن  وصف  أحد  النواب  الذين  حصلوا  على  دعم  مشروع  من  الشعب  بأنه  "قوة مناهضة  للدولة"  يعتبر  بمثابة  إهانة  للشعب،  مشيرا  إلى  أن  الرئيس  "يون"  يحب  استخدام  هذا  المصطلح.
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