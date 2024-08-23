كوريا تستضيف المؤتمر الدولي لقادة حركة سيه ما اول

صرحت وزارة الإدارة العامة والأمن في كوريا الجنوبية اليوم بأن المؤتمر الدولي لقادة حركة "سيه ما اول" للقرى الجديدة ومسؤولي الدول الشريكة في الحركة لعام 2024، سيعقد خلال الفترة من الـ4 وحتى الـ6 من شهر سبتمبر الجاري.وسوف يقام المؤتمر تحت شعار "القرية الجديدة معا، نحو العالم والمستقبل"، ويشارك فيه قادة ومسؤولي الحركة من 46 دولة من أجل تقاسم إنجازات تلك الدول، وإيجاد سبل لتنمية الحركة عالميا.وسوف يعقد المؤتمر بحضور 250 شخصا، بمن في ذلك مساعد وزير الإدارة العامة والأمن الكوري "كيم مين جيه"، والرئيس المركزي لحركة القرى الجديدة "كيم كوانغ ريم"، ونواب وزراء من زامبيا وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان، وممثلين مدنيين من البلدان الشريكة.وفي حفل افتتاح المؤتمر الذي سيقام في أحد الفنادق في مدينة "بان غيو" بمقاطعة "كيونغ كي" يوم الغد الأربعاء، سيتم عرض مقاطع فيديو لأنشطة الحركة عالميا، كما سيتم منح جوائز للذين ساهموا في الحركة، إلى جانب تقديم الحالات الممتازة في مختلف الدول.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية ظلت تعمل منذ عام 2009 على نشر تجربة التنمية الكورية وروح حركة القرى الجديدة المتمثلة في "الاجتهاد والمساعدة الذاتية والتعاون"، بين البلدان النامية لتشجيع الاعتماد على الذات وتعزيز الحركة هناك.وفي عام 2016، تم تشكيل رابطة حركة القرى الجديدة العالمية وهي مجموعة تعاون خاصة من الحركة تشارك فيها 46 دولة، لدعم الحد من الفقر وتحسين نوعية الحياة في البلدان الشريكة.