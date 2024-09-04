كوريا الجنوبية تفوز بالميدالية الذهبية الثالثة في دورة باريس البارالمبية

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حصلت كوريا الجنوبية على ثالث ميدالية ذهبية وأربع ميداليات إضافية في دورة باريس للألعاب البارالمبية لعام 2024.وفاز اللاعب "جونغ هو وان" بالميدالية الذهبية في منافسات البوتشيا الفردية للرجال التي أقيمت في ساحة جنوب باريس رقم 1، أمس الاثنين، متغلبا على الأسترالي "دانييل ميشيل" بنتيجة خمس نقاط مقابل اثنتين.وتعد هذه هي الميدالية الذهبية العاشرة على التوالي لكوريا الجنوبية في رياضة البوتشيا ضمن الألعاب البارالمبية منذ دورة سيول البارالمبية في عام 1988.وقد حصلت كوريا الجنوبية حتى الآن على ثلاث ميداليات ذهبية في باريس، بما في ذلك الميدالية التي فاز بها اللاعب "جو جونغ دو" في منافسات مسدس الهواء المضغوط للرجال من مسافة عشرة أمتار، وميدالية اللاعب "باك جين هو" في منافسات بندقية الهواء المضغوط للرجال من مسافة عشرة أمتار وقوفا. وأضاف اللاعب "جونغ سونغ جون" ميدالية فضية في منافسات فردي الرجال في رياضة البوتشيا، بينما جاءت ميدالية فضية أخرى بواسطة اللاعب "تشيه جونغ مان" في منافسات فردي الرجال في رياضة الريشة الطائرة. كما فاز اللاعب "كيم جونغ جون" بميدالية برونزية في منافسات فردي الرجال في رياضة الريشة الطائرة، وفاز اللاعب "كيم جونغ نام" بميدالية برونزية أخرى في منافسات الرماية بالمسدس المختلط من مسافة 25 مترا. وبذلك احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة عشرة بشكل عام، بثلاث ميداليات ذهبية وسبع فضيات وثماني برونزيات.