100 عاملة منزلية فلبينية تبدأ العمل في إطار مشروع تجريبي في سيول

Photo : YONHAP News / Seoul City Government

قالت حكومة مدينة سيول إن 100 عاملة منزلية من الفلبين، تم إحضارهن إلى كوريا الشهر الماضي ضمن مشروع تجريبي لمساعدة الأسر على تحقيق التوازن بين العمل ورعاية الأطفال، قد بدأن العمل أمس الثلاثاء.وتخدم العاملات المنزليات 142 أسرة، 81% منها أسر ذات دخل مزدوج، و8.5% من الأمهات الحوامل، و7.7% من الأسر التي لديها أطفال متعددون.وأشارت حكومة المدينة إلى أن هناك إمكانية للتقدم بطلبات لاستخدام العاملات بسبب بعض الإلغاءات، وأن الأسر المقيمة في سيول والتي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاما مؤهلة للتقديم.ووفقا لإرشادات المشروع، تركز واجبات المساعدات المنزليات بشكل أساسي على رعاية الأطفال وأداء المهام المنزلية ذات الصلة.وإذا عملت المساعدة لأكثر من ست ساعات، فيمكنها أيضا القيام بأعمال التنظيف والغسيل البسيطة للبالغين.ولا تشمل الواجبات رعاية المسنين والطهي للبالغين ومسح الأرض وغسل الملابس والتسوق من البقالة.