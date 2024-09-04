افتتاح مهرجان بوسان السينمائي الدولي بالفيلم الكوري الانتفاضة

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سيُفتتح مهرجان بوسان السينمائي الدولي التاسع والعشرون بالفيلم الكوري الجنوبي "الانتفاضة".وفي مؤتمر صحفي في سيول أمس الثلاثاء، قالت اللجنة التنفيذية للمهرجان إن فيلم "عالم الروح" للمخرج السنغافوري "إريك كو" قد تم اختياره كفيلم ختامي للمهرجان، الذي سيفتتح يوم 2 أكتوبر القادم ويستمر لمدة عشرة أيام.وسوف يتم عرض الفيلمين لأول مرة عالميا في بوسان. وأعلنت اللجنة أيضا أن الاختيار الرسمي قد زاد إلى 224 فيلما مقارنة بـ209 أفلام في العام الماضي، بينما سيتم عرض إجمالي 279 فيلما في سبعة دور عرض في تلك المدينة الساحلية الجنوبية الشرقية.وسوف يتضمن مهرجان هذا العام برنامجا خاصا يكرم الممثل الراحل "لي سون كيون"، ويعرض ستة أفلام قام ببطولتها.