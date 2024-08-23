الرئيسان الكوري والفيتنامي يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

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أجرى الرئيس الكوري "يون صوك يول" مكالمة هاتفية مع الرئيس الفيتنامي الجديد "تو لام"، اتفقا خلالها على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وأوضح المكتب الرئاسي الكوري أن الرئيس "يون" قدم التهنئة إلى الرئيس الفيتنامي على توليه مهام منصب الرئاسة ومنصب الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي خلال محادثتهما الهاتفية أمس الثلاثاء.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس "يون" أعرب عن أمله في تعزيز "التعاون الاستراتيجي" بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة عالية التقنية والبنية الأساسية والأمن والدفاع.كما أعرب عن أمله في أن يواصل البلدان التعاون الوثيق في الجهود الرامية إلى تنفيذ مبادرة التضامن بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، وهي مبادرة إقليمية كشف عنها الرئيس الكوري في عام 2022 لتعزيز التواصل والتعاون بين كوريا الجنوبية وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".ومن جانبه، قال الرئيس الفيتنامي إنه يأمل في تعزيز العلاقات الثنائية، وأعرب عن دعمه لجهود كوريا الجنوبية لتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.