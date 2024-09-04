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الرياضة

الرامي باك جين هو يفوز بذهبيته الثانية في دورة باريس البارالمبية

Write: 2024-09-04 11:09:31

الرامي باك جين هو يفوز بذهبيته الثانية في دورة باريس البارالمبية

Photo : YONHAP News

فاز الرامي الكوري الجنوبي "باك جين هو" بثاني ميدالية ذهبية له في منافسات الرماية للرجال في دورة باريس للألعاب البارالمبية، أمس الثلاثاء.
وسجل اللاعب "باك" 454.6 نقطة في نهائي مسابقة البندقية الهوائية من مسافة 50 مترا للرجال التي أقيمت في مركز "شاتورو" للرماية، متغلبا على منافسه الصيني "دونغ تشاو".
وحطم "باك" الرقم القياسي السابق لنهائي الألعاب البارالمبية وهو 453.7 نقطة، والذي سجله اللاعب الصربي "لاسلو سورانجي" في دورة ريو البارالمبية في عام 2016.
وبعد فوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة البندقية الهوائية من مسافة عشرة أمتار للرجال في وضع الوقوف يوم السبت، أصبح "باك" أول رياضي كوري جنوبي يفوز بميداليتين ذهبيتين في دورة باريس.
وسوف يسعى "باك" إلى الفوز بذهبيته الثالثة يوم الغد الخميس في مسابقة البندقية الهوائية من مسافة 50 مترا للرجال في وضع الانبطاح.
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