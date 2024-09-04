زيادة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في أغسطس بسبب ضعف الدولار

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ارتفعت قيمة احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي في شهر أغسطس الماضي نتيجة لانخفاض قيمة الدولار.ووفقا للبنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي 415.92 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر أغسطس، بزيادة 2.41 مليار دولار أمريكي مقارنة بالشهر الأسبق.وقال البنك المركزي إنه على الرغم من انخفاض قيمة الودائع بالعملات الأجنبية، ارتفعت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي بسبب زيادة المكاسب من الاستثمارات وزيادة قيمة الأصول غير الدولارية، بعد انخفاض قيمة العملة الأمريكية بنسبة 3.1% في الشهر الماضي.وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد احتلت المرتبة التاسعة عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى نهاية يوليو الماضي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وتلتها اليابان ثم سويسرا والهند.