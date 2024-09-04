600 سائح روسي زاروا كوريا الشمالية منذ فبراير

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قال تقرير نشرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء أمس الثلاثاء إن حوالي 600 سائح روسي قد زاروا كوريا الشمالية منذ أن أعادت بيونغ يانغ فتح حدودها للسياح في فبراير بعد انحسار جائحة كورونا.ونقلت الوكالة عن "ناتاليا نابويتشنكو" وزيرة السياحة في منطقة "بريمورسكي كراي" في أقصى شرق روسيا، والتي تحد كوريا الشمالية، قولها إن حوالي 600 سائح روسي سافروا إلى كوريا الشمالية من خلال وكالة سفر في المنطقة على مدى الأشهر الستة الماضية.وأضافت الوزيرة أن 75% من السياح جاؤوا من مناطق روسية أخرى، مثل "لينينغراد" و"ساخالين" و"كالينينغراد"، موضحة أن السياح سافروا في الغالب إلى بيونغ يانغ وراسون في كوريا الشمالية.وأشارت الوزيرة "نابويتشنكو" إلى أن الجهود تُبذل لإنشاء خدمة قطارات منتظمة بين روسيا وكوريا الشمالية، حيث إن هناك طلبا مرتفعا على رحلات السكك الحديدية بين السياح الروس الذين يزورون راسون، القريبة من مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا.يذكر أن روسيا بدأت ترسل السياح إلى كوريا الشمالية منذ شهر فبراير الماضي، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تقبل فيها كوريا الشمالية سياحا أجانب منذ إغلاق حدودها في يناير 2020 بسبب فيروس كورونا.