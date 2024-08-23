وزير الصناعة الكوري يبحث مع وفد برلماني أمريكي تعزيز التعاون الثنائي

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أقام وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك كون" مأدبة غداء اليوم الأربعاء لوفد برلماني أمريكي يزور كوريا حاليا، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين سيول وواشنطن في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعات المتطورة.وخلال اللقاء، أكد الوزير الكوري على أن التعاون المتبادل المستمر سوف يضمن الازدهار لكلا البلدين والاستقرار في سلاسل التوريد الدولية، في ظل تفاقم التقلبات الاقتصادية العالمية.كما أكد أيضا على ضرورة توسيع التوافق المبني على التواصل الوثيق والثقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اللتين هما شريكتان اقتصاديتان مهمتان.وأشار إلى أن زيادة استثمارات الشركات الكورية في الولايات المتحدة، خاصة في مجالات أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية والسيارات الكهربائية، تلعب دورا رياديا في إنشاء نظام بيئي صناعي هناك.وطلب "آن" من الكونغرس الأمريكي الاهتمام والدعم لتسهيل تقدم الشركات الكورية للسوق الأمريكية.يذكر أن الوفد البرلماني الأمريكي المكون من 7 أعضاء في مجلس الشيوخ، يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية لحضور الدورة الثانية من الحوار الاقتصادي الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان المقرر عقده غدا الخميس.