سيول وواشنطن تعززان الاتصالات رفيعة المستوى لمواصلة التعاون السياسي

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عُقد أمس الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعٌ بين نائب وزير الخارجية الكوري "كيم هونغ كيون" ونظيره الأمريكي "كيرت كامبل"، حيث تم الاتفاق على تعزيز الاتصالات رفيعة المستوى لمواصلة التعاون السياسي بين البلدين.وأشار المسؤولان الكوري والأمريكي إلى أن الدعم الحزبي للتحالف بين البلدين مازال ثابتا وقويا دون أي نوع من التزعزع. وأشادا بالإنجازات التي تم إحرازها في التعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو منذ محادثات القمة التي عقدت في كامب ديفيد في شهر أغسطس من العام الماضي بين قادة الدول الثلاث، معربيْن عن أملهما في تعزيز التعاون الثلاثي مستقبلا.كما اتفق الجانيان على التعاون الوثيق بشأن مواجهة استفزازات كوريا الشمالية والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.