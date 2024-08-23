التحذيرات من الأوزون في سيول تزيد بـ10 أضعاف خلال 10 أعوام

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تبين أن عدد الأيام التي صدر فيها تحذيرات من زيادة مستويات الأوزون في أجواء العاصمة الكورية سيول قد سجل زيادة بمقدار 10 أضعاف على مدار العقد الماضي.وقالت بلدية سيول اليوم الأربعاء إن عدد الأيام التي تم فيها إصدار تحذير من زيادة مستويات الأوزون قد بلغ 31 يوما هذا العام حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، بعد أن كان 3 أيام في عام 2015.وأشارت إلى أن المتوسط السنوي لكثافة الأوزون في سيول شهد ارتفاعا من 0.024 جزء من المليون في عام 2015 إلى 0.037 جزء من المليون في العام الماضي.وبلغ متوسط كثافة الأوزون في أجواء مدينة سيول خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس من هذا العام 0.044 جزء من المليون، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن بدأ رصد كثافة الأوزون في كوريا في عام 2000.يذكر أن الأوزون الموجود بالقرب من سطح الأرض يتكون من تفاعل ملوثات الهواء مثل أكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة مع ضوء الشمس، وتعتبر زيادته أمرا سيئا، حيث إنه من الملوثات الرئيسية للهواء ويسبب مشاكل صحية مثل صعوبة التنفس، وتهيج العينين والحلق، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.ومن أهم أسباب زيادته الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري في السيارات والمصانع، والتي تطلق ملوثات الهواء التي تتفاعل لتكوين الأوزون.