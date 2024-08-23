مستشفيات جامعتي إيهوا وآجو تغلق غرف الطوارئ الليلية مرة أسبوعيا

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قرر مستشفى جامعة "إيهوا" في حي "موك دونغ" في سيول، وهو المركز الطبي الطارئ الإقليمي لمنطقة جنوب غرب سيول، وقف تشغيل غرف الطوارئ الليلية كل يوم أربعاء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحا من اليوم التالي، وذلك بسبب نقص الأطباء.كما قرر مستشفى جامعة "آجو" في مدينة "سو وان"، وهو المركز الطبي الطاري الإقليمي لمنطقة جنوب غرب مقاطعة كيونغ كي، وقف تشغيل غرف الطوارئ الليلية كل يوم خميس بدءا من الغد.وكانت مستشفيات جامعة "كون كوك" في مدينة "تشونغ جو"، وجامعة "كانغ وان"، وجامعة "تشونغ نام" في مدينة "سيجونغ" قد اتخذت قرارات مماثلة أيضا.وفي المقابل، قررت الحكومة توفير 15 طبيبا عسكريا للمستشفيات التي تحد عمليات غرف الطوارئ، بدءا من اليوم.كما ستقوم بتوفير أكثر من 230 من الأطباء العسكريين وأطباء الصحة العامة للمستشفيات خلال الأسبوع القادم.