الحكومة الكورية تكشف عن خطة لإصلاح نظام معاشات التقاعد

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كشف وزير الصحة والرفاهية الكوري "تشو كيو هونغ" اليوم الأربعاء عن خطة لإصلاح نظام معاشات التقاعد تتمثل في تأمين الاستقرار المالي طويل المدى لصندوق المعاشات، وتخفيف الأعباء عن الشباب والجيل الجديد، وضمان الدخل للمسنين، من خلال نظام معاشات متعدد الطبقات.وبموجب هذه الخطة، سيتم رفع نسبة أقساط المعاش من 9% حاليا إلى 13%، فيما سيتم رفع معدل الاستبدال الاسمي ليكون 42%.وتوقعت الحكومة أن يتم تأجيل موعد استنفاد رؤوس أموال صندوق معاشات التقاعد الوطني لمدة 16 عاما، أي حتى عام 2072، من خلال رفع نسبة الأقساط، وتعديل معدل الاستبدال الاسمي.كما تخطط الحكومة لتطبيق نظام الضبط التلقائي على قيمة المعاش وسن الاستفادة من المعاش بناء على الأوضاع السكانية والاقتصادية.