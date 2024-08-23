كوريا وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن مستشار الأمن القومي "شين وان شيك" قد التقى بـ"إيمانويل بون" المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، واتفقا في الرأي على ضرورة أن تتعاون كوريا الجنوبية وفرنسا مع الدول الحليفة لمواجهة تلك القضية.وقال مستشار الأمن القومي الكوري "شين" إن هناك مجالا واسعا للتعاون بين البلدين في قضايا منطقة المحيطين الهندي والهادئ، معربا عن أمله في إيجاد خطط تعاون تفصيلية بهذا الشأن من خلال المشاورات بين وزارتيْ خارجية البلدين.ومن جانبه، أعرب المسؤول الفرنسي "بون" عن أمله في زيادة التعاون مع كوريا الجنوبية بشأن قضايا منطقة المحيطين الهندي والهادئ.واتفق الجانبان على توسيع آفاق التعاون لتشمل التجارة، والاستثمار، وتغير المناخ، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية المستقبلية.