كوريا الشمالية ترسل المزيد من بالونات القمامة إلى كوريا الجنوبية

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أرسلت كوريا الشمالية المزيد من البالونات المحملة بالقمامة عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في سيول مساء أمس الأربعاء أنه من المحتمل أن تهبط البالونات في الجزء الشمالي من مقاطعة "كيونغ كي"، وذلك حسب اتجاه الرياح.وحذرت هيئة الأركان المشتركة الجمهور من الأجسام المتساقطة، ونصحت بعدم لمس البالونات أو الأكياس المرفقة بها، والإبلاغ عن أي بالونات إلى الوحدات العسكرية القريبة أو مراكز الشرطة.وكانت المرة الأخيرة التي أرسلت فيها كوريا الشمالية بالونات محملة بالقمامة باتجاه الجنوب في 10 أغسطس، عندما وصل حوالي 10 بالونات إلى كوريا الجنوبية من إجمالي حوالي 240 بالونا.وقد تم إطلاق أول بالونات محملة بالقمامة يوم 28 مايو ردا على حملات المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي قامت بها مجموعات المنشقين في كوريا الجنوبية، ويمثل الإطلاق الأخير المرة الثانية عشرة حتى الآن.