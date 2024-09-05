الرئيس يون يزور غرفة طوارئ في مستشفى في وقت متأخر من الليل

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قام الرئيس "يون صوك يول" بزيارة في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء إلى مركز طوارئ طبي، حيث تعهد بتعزيز الدعم للخدمات الطبية الأساسية.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "جونغ هيه جون" في مؤتمر صحفي إن الرئيس زار مستشفى "سانت ماري" في "أوي جونغ بو"، التابع لجامعة كوريا الكاثوليكية، وهو مركز الطوارئ الطبي لشمال مقاطعة "كيونغ كي"، في حوالي الساعة 8:50 من مساء الأربعاء.وخلال زيارته للمستشفى التي استغرقت 80 دقيقة، تعهد "يون" بزيادة الدعم الحكومي للخدمات الطبية الأساسية بدرجة كبيرة وتقليل المخاطر القانونية للعاملين في المجال الطبي، وقال إن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون الخدمات الأساسية لم يحصلوا على مكافآت عادلة.كما قال الرئيس أيضا إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم استنزاف الأطباء خلال عطلة "تشوسوك"، عندما يزداد الطلب على خدمات غرف الطوارئ، وذلك من خلال توفير المزيد من الموارد.وكانت هذه الزيارة التاسعة التي يقوم بها "يون" إلى مؤسسة طبية منذ أن أعلنت الحكومة عن خططها لإصلاح الرعاية الصحية في فبراير.