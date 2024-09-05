كوريا ونيوزيلندا تسرّعان محادثات رفع العلاقات إلى مشاركة استراتيجية شاملة

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اتفقت كوريا الجنوبية ونيوزيلندا على تسريع المناقشات لرفع مستوى التعاون الثنائي من "مشاركة القرن الحادي والعشرين"، التي تأسست في عام 2006، إلى "مشاركة استراتيجية شاملة".وتم الاتفاق على ذلك خلال المحادثات التي عُقدت في سيول أمس الأربعاء بين الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء النيوزيلندي الزائر "كريستوفر لوكسون".واعترافا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، اتفق الجانبان على تعزيز التبادلات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتعليم والدفاع والأمن، وكذلك في القضايا الإقليمية والعالمية. وأدان "يون" و"لوكسون" بشدة استمرار كوريا الشمالية في تطوير الأسلحة النووية والصاروخية وتعاونها العسكري مع روسيا، واتفقا على التعاون في تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتعزيز حقوق الإنسان هناك.وأعرب رئيس الوزراء النيوزيلندي عن دعمه لخارطة طريق نزع السلاح النووي التي أطلقتها سيول بعنوان "المبادرة الجريئة"، وكذلك "رؤية التوحيد 15 أغسطس" التي أعلنها "يون" مؤخرا، والتي تهدف إلى تحقيق شبه جزيرة كورية موحدة حرة وسلمية ومزدهرة.وتعد هذه أول زيارة يقوم بها "لوكسون" إلى كوريا الجنوبية منذ توليه منصبه في نوفمبر الماضي، وأول زيارة يقوم بها رئيس وزراء نيوزيلندي لإجراء محادثات قمة ثنائية منذ مارس 2015.