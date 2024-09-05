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الاقتصادية

انكماش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام

Write: 2024-09-05 11:05:16

انكماش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام

Photo : YONHAP News

انكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من هذا العام.
وقال البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 0.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع الأسبق.
وكان هذا أسوأ أداء فصلي منذ الربع الرابع من عام 2022، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5%.
وأرجع البنك المركزي هذا الانكماش إلى الارتفاع الحاد في الواردات بالإضافة إلى تأثير قاعدة المقارنة، مع الأخذ في الاعتبار النمو الكبير الذي شهده الاقتصاد بنسبة 1.3% في الربع الأول.
وزادت قيمة الصادرات بنسبة 1.2%، بينما نمت الواردات بنسبة 1.6%، وانخفض الاستهلاك المحلي بنسبة 0.2%، بينما انخفض الاستثمار في المنشآت بنسبة 1.2%.
وتراجع الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.4% عن الربع الأسبق، وهو أسوأ أداء منذ الربع الثالث من عام 2021، عندما انخفض بنسبة 1.6%.
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