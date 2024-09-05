واشنطن تتهم بيونغ يانغ بتزويد موسكو بأكثر من 16 ألف حاوية ذخائر

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قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن روسيا اشترت أكثر من 16,500 حاوية من الذخائر والإمدادات ذات الصلة من كوريا الشمالية، منذ زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى روسيا في سبتمبر من العام الماضي.وأدلى "روبرت كوبك" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون كوريا الجنوبية واليابان ومنغوليا، بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال منتدى أمني عُقد في واشنطن، حيث قال إن روسيا أطلقت 65 صاروخا كوريا شماليا على أوكرانيا.وحذر المسؤول الأمريكي من أنه إذا رفضت بيونغ يانغ الحوار وواصلت استفزازاتها، فلن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى اتخاذ خطوات لحماية نفسها وحلفائها. لكنه أشار أيضا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الحوار، وأن واشنطن لا تزال ملتزمة بالنهج الدبلوماسي وستنخرط في الحوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة.وأكد على أنه بالإضافة إلى القضايا الأمنية، فإن القضايا الإنسانية مثل حقوق الإنسان ولم شمل الأسر المشتتة، قد تكون جزءا من جدول الأعمال في أي حوار مستقبلي.وجاءت هذه التصريحات وسط المخاوف من أن كوريا الشمالية قد تنخرط في استفزازات في وقت قريب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم، بما في ذلك إجراء تجربة نووية.