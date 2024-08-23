خطة حكومية للطوارئ الطبية خلال عيد تشوسوك

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وضعت الحكومة الكورية خطة تستهدف تقليل الفراغ الطبي الناتج عن سعيها إلى نمفيذ إصلاحات في القطاع الطبي، وذلك من خلال تخصيص مسؤولين في حوالي 400 جهة طبية للطوارئ في مختلف أرجاء البلاد خلال فترة إجازة عيد الحصاد التقليدي "تشو سوك".وقال النائب الثاني لوزير الصحة الكوري "باك مين سو" في كلمة ألقاها اليوم أمام اجتماع للمقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث بشأن الاحتجاجات الجماعية بواسطة الأطباء، إن الحكومة ستقوم بإنشاء وإدارة مكاتب للرعاية الطبية الطارئة برئاسة رؤساء الحكومات المحلية، وسوف تخصص أيضا مسؤولين لـ409 من الجهات الطبية للطوارئ في جميع أنحاء البلاد، من أجل التعامل مع الحالات الخاصة في الوقت المناسب.وأشار باك إلى أن أسبوع الاستجابة للحالات الطبية الطارئة في عيد تشوسوك، في الفترة من 11 وحتى 25 من شهر سبتمبر الجاري سيشهد تعاون مكثف بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمؤسسات الطبية من أجل ضمان تشغيل التدابير الطبية الطارئة على نحو سلس.