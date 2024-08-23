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المحلية

خطة حكومية للطوارئ الطبية خلال عيد تشوسوك

Write: 2024-09-05 14:20:35Update: 2024-09-05 14:53:51

خطة حكومية للطوارئ الطبية خلال عيد تشوسوك

Photo : YONHAP News

وضعت  الحكومة  الكورية خطة  تستهدف  تقليل  الفراغ  الطبي  الناتج  عن  سعيها  إلى  نمفيذ  إصلاحات في  القطاع  الطبي، وذلك  من  خلال  تخصيص  مسؤولين في  حوالي  400  جهة  طبية  للطوارئ  في  مختلف  أرجاء  البلاد  خلال  فترة  إجازة  عيد  الحصاد التقليدي  "تشو  سوك". 
وقال  النائب  الثاني لوزير  الصحة  الكوري "باك  مين  سو" في  كلمة  ألقاها اليوم  أمام  اجتماع للمقر  المركزي  للتدابير المضادة  للكوارث  بشأن  الاحتجاجات  الجماعية بواسطة  الأطباء،  إن  الحكومة  ستقوم  بإنشاء  وإدارة مكاتب  للرعاية  الطبية الطارئة  برئاسة  رؤساء  الحكومات  المحلية، وسوف  تخصص  أيضا  مسؤولين  لـ409  من  الجهات الطبية  للطوارئ  في  جميع  أنحاء  البلاد،  من  أجل  التعامل مع  الحالات  الخاصة في  الوقت  المناسب.
وأشار  باك  إلى  أن  أسبوع  الاستجابة  للحالات الطبية  الطارئة  في  عيد  تشوسوك، في  الفترة  من  11  وحتى  25  من  شهر  سبتمبر الجاري  سيشهد  تعاون  مكثف  بين  الحكومة  المركزية والحكومات  المحلية  والمؤسسات الطبية  من  أجل  ضمان  تشغيل  التدابير  الطبية الطارئة  على  نحو  سلس.
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