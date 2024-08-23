المنتخب الكوري لكرة القدم يواجه نظيره الفلسطيني في التصفيات الآسيوية

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سيبدأ المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم بقيادة مدربه الجديد "هونغ ميونغ بو"، مسيرته للتأهل لنهائيات بطولة كأس العالم للمرة الـ11 على التوالي، من خلال مباراته مع المنتخب الفلسطيني اليوم.ومن المقرر أن يخوض المنتخب الكوري، المنتمي للمجموعة الثانية في التصفيات الثالثة لمنطقة آسيا ضمن بطولة كأس العالم لأمريكا الشمالية والوسطى، مباراته الأولى ضد نظيره الفلسطيني في استاد كأس العالم في سيول في الساعة الثامنة من مساء اليوم.وأعرب المدرب "هونغ"، الذي تولى قيادة المنتخب مرة أخرى بعد 10 سنوات، عن اعتقاده بأهمية تحقيق الفوز في أول مباراة للمنتخب الكوري، وأضاف أن المنتخب سيسعى لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف مع التركيز في الأساس على تحقيق الفوز.يذكر أن المنتخب الفلسطيني، الذي يحتل المركز 96 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، يتم تقييمه على أنه أقل مستوى من المنتخب الكوري الجنوبي من حيث القوة الموضوعية.وفي الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم في أمريكا الشمالية والوسطى، يتم تقسيم 18 دولة إلى 3 مجموعات، على أن يتأهل الفريقان الفائزان بالمركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.