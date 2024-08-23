اليابان تستضيف اجتماعات وزراء الثقافة والسياحة لدول شمال شرق آسيا

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صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية اليوم بأنه سيتم عقد اجتماعات الدورة العاشرة من مباحثات وزراء السياحة الكوري والصيني والياباني، والدورة الخامسة عشرة من مباحثات وزراء الثقافة للدول الثلاث، في مدينتيْ "كوبيه" و"كيوتو" في اليابان، خلال الفترة من 10 وحتى 12 من شهر سبتمبر الجاري.ويشارك في هذه الاجتماعات وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "يو إين تشون"، ومن الجانب الياباني وزير الأراضي والنقل "سايتو ديتو"، ووزير الآداب والعلوم "مورياما ماساهيتون"، ومن الجانب الصيني وزير الثقافة "جانغ جونغ".تجدر الإشارة إلى أن مباحثات وزراء السياحة لدول شمال شرق آسيا الثلاث ظلت تعقد سنويا منذ عام 2006 من أجل مناقشة سبل التعاون المشترك في القطاع السياحي.ولكن منذ انعقادها في مدينة إنتشون الكورية في عام 2910، تم تأجيلها باستمرار بسبب جائحة كورونا، ومن ثم فإنها تقام هذا العام لأول مرة منذ 5 سنوات.ومن المتوقع أن تصدر الدول الثلاث هذا العام بيانا مشتركا يتحدث عن سبل التعاون المشترك، بما في ذلك تحديد أهداف التعافي السريع للقطاع السياحي، ومواصلة تطوير التبادلات السياحية بعد الجائحة، وتعزيز السياحة المستدامة مع الأخذ في الاعتبار كلا من البيئة والاقتصاد والمجتمع، والسعي إلى تحسين جودة التبادلات السياحية بما في ذلك تنشيط السياحة المحلية.وفيما يتعلق بمباحثات وزراء الثقافة، فقد ظلت تعقد سنويا منذ عام 2007 من أجل تنشيط التعاون بين الدول الثلاث وتعزيز الصداقة من خلال التبادلات الثقافية والفنية.ومن المتوقع أن يتم هذا العام إصدار بيان مشترك حول سبل تعزيز التعاون، خاصة في التبادلات الثقافية بين الأجيال القادمة، والتنمية الحضرية المستدامة من خلال الثقافة، وتعزيز دعم أنشطة الإبداع مع التحول الرقمي في مجال الثقافة.