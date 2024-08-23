زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم يدعو للتخلي عن الصراعات السياسية

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ألقى "تشو كيونغ هو" زعيم التكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" الحاكم، كلمة اليوم أمام البرلمان باعتباره ممثلا للمجموعة التفاوضية البرلمانية عن حزبه، بعد أن ألقى نظيره من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "باك تشان ديه" كلمة مماثلة أمس.وانتقد "تشو" في كلمته عدم تناول البرلمان لقضايا معيشة الشعب، وقال إن البرلمان تحول إلى ساحة للصراعات السياسية، نتيجة للطوفان التشريعي من قبل الحزب الديمقراطي المعارض.وأرجع السبب في هذا التراجع السياسي والمصادمات الحادة إلى المخاطر القضائية التي يواجهها رئيس الحزب المعارض "لي جيه ميونغ"، داعيا إلى الخروج من فخ سياسة حمايته.كما أكد على أهمية التخلي عن الصراعات السياسية خلال هذه الدورة البرلمانية العادية من أجل التركيز على معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية المتراكمة.واقترح "تشو" تكوين مجموعة للتشاور السياسي بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة من أجل مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بمعيشة الشعب، وتطبيق مسار سريع لتشريع هذا النوع من القوانين.وبالإضافة إلى ذلك، اقترح "تشو" سن قانون باسم "القانون الأخلاقي للنواب"، ودعا إلى فرض عقوبات شديدة على النواب البرلمانيين الذين يطلقون كلمات بذيئة، وينشرون شائعات وأكاذيب وأخبارا غير صحيحة.